Covid-19, India: 93.337 nuovi casi e 1.247 morti (Di sabato 19 settembre 2020) L'India ha registrato 93.337 nuovi casi di Covid-19 nelle ultime 24 ore e 1.247 decessi in più, portando il numero totale dei contagi del Paese a 5,3 milioni e i decessi a 85.619. L'India ha segnalato ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 19 settembre 2020) L'ha registrato 93.337di-19 nelle ultime 24 ore e 1.247 decessi in più, portando il numero totale dei contagi del Paese a 5,3 milioni e i decessi a 85.619. L'ha segnalato ...

Anche lo yoga si adegua alla “nuova normalità” post-Covid: lo storico Yoga Festival, che compie 15 anni, quest’anno sarà live e online. Si svolgerà su due weekend il 3-4 e il 10-11 ottobre, negli spaz ...

Coronavirus, oltre 30 milioni i casi nel mondo

Sono oltre 30 milioni i casi di coronavirus nel mondo. A riportarlo è l'agenzia France Presse secondo un calcolo basato su dati ufficiali. I dati segnalati di casi di Covid-19 sono, nello specifico, 3 ...

Coronavirus: in India oltre 5 milioni di casi, Argentina in lockdown fino all'11 ottobre

19 settembre 2020 L'India ha superato i 5 milioni di casi positivi da coronavirus, arrivando esattamente a 5.214.677 contagi, e 84.372 morti: è il secondo paese al mondo, dietro agli Usa che registran ...

