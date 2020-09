Covid-19, il dato odierno della Regione Campania: c’è un decesso (Di sabato 19 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto Sono 149 i nuovi positivi al Covid-19 in Campania (ieri erano stati 208) a fronte di 5.515 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore (ieri 7.460). A renderlo noto è l’Unità di Crisi della protezione civile della Regione Campania che ha dato comunicazione anche di un decesso legato al coronavirus nelle scorse ore. Il totale dei positivi da inizio epidemia nella nostra Regione sale dunque a 10.089 (su 532.983 tamponi). Nella giornata odierna si registrano anche 40 guariti (ieri erano stati 50) ​ Questo il bollettino di oggi: Positivi del giorno: 149 Tamponi del giorno: ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 19 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto Sono 149 i nuovi positivi al-19 in(ieri erano stati 208) a fronte di 5.515 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore (ieri 7.460). A renderlo noto è l’Unità di Crisiprotezione civileche hacomunicazione anche di unlegato al coronavirus nelle scorse ore. Il totale dei positivi da inizio epidemia nella nostrasale dunque a 10.089 (su 532.983 tamponi). Nella giornata odierna si registrano anche 40 guariti (ieri erano stati 50) ​ Questo il bollettino di oggi: Positivi del giorno: 149 Tamponi del giorno: ...

