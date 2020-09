Covid-19, anche il Veneto riapre gli stadi: ecco l’ordinanza (Di sabato 19 settembre 2020) Covid-19, anche il Veneto riapre gli stadi. Dopo l’iniziativa dell’Emilia Romagna ufficializzata ieri, è giunta quest’oggi anche l’ordinanza del governatore Luca Zaia che anche ha riaperto parzialmente gli impianti. Dopo… L'articolo Covid-19, anche il Veneto riapre gli stadi: ecco l’ordinanza proviene da . Leggi su inews24 (Di sabato 19 settembre 2020)-19,ilgli. Dopo l’iniziativa dell’Emilia Romagna ufficializzata ieri, è giunta quest’oggil’ordinanza del governatore Luca Zaia cheha riaperto parzialmente gli impianti. Dopo… L'articolo-19,ilglil’ordinanza proviene da .

francescoseghez : Quattro grafici che mostrano in modo chiaro come i giovani (anche considerati i cambiamenti demografici) pagano la… - fanpage : Ferrero, anche nell’anno del Covid oltre 2.000 euro di premio ai dipendenti a ottobre - Agenzia_Ansa : #Covid_19 Aumentno record di contagi in #Francia, 13mila in 24 ore. Positivo anche il ministro francese dell'econo… - democratici : @Leonardobecchet Oggi benchè lo sceriffo di Salerno nega soldi per far fare meno tamponi vedremo lo stesso un aumen… - ob1onekenobi : @Pupi18054216 Il Covid è la migliore scusa per chi non sa governare. Anche con 6 morti al giorno, ultra settantenni… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid anche Covid, allarme in Costa Azzurra. Divieto di assembramento anche in spiaggia Il Secolo XIX Covid, l’ordinanza di Musumeci: nuove zone rosse a Palermo

A Palermo il governatore della Sicilia Nello Musumeci ha deciso di reintegrare le zone rosse. Con un’ordinanza firmata in Regione, dalla giornata di sabato 19 settembre le strutture e i centri sanitar ...

A Torino la scuderia Biella Motor Team sorride

In un calendario compresso e rivoluzionato a causa dei rinvii e degli annullamenti dovuti al Coronavirus, piloti e navigatori della scuderia Biella Motor Team non hanno il tempo di tirare il fiato. Lo ...

New York, spari a Rochester: 2 morti e 14 feriti

Le vittime sono due giovani raggiunti da colpi d'arma da fuoco durante una festa in giardino. Al momento non sono a disposizione ulteriori dettagli Una festa in un giardino a Rochester, una zona resid ...

