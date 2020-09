Costantino Della Gherardesca e Sara Di Vaira | Milly Carlucci lo difende

Leggi su youmovies

(Di sabato 19 settembre 2020) Questo articolo .è un altro concorrente del programma Ballando con le stelle, allievo diDi. Ma un post sui social fa arrabbiareè prontissimo per la grande esibizione per la quale si è allenato tantissimo e non senza difficoltà. In un’intervista ha detto di essersi affidato totalmente alla sua insegnate …