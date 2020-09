Cosa sono i composti Pfas e come cambiano i nuovi limiti europei

Leggi su wired

(Di sabato 19 settembre 2020) (foto: Oscar Wong via Getty Images)Repellenti sia all’acqua che ai grassi, ichimici utilizzati ad esempiorivestimenti dei contenitori per il cibo, posessere tossici se ingeriti in una certa quantità e per questo da tempo sotto la lente degli scienziati. Oradi nuovo sotto i riflettori degli esperti grazie al fatto che l’Autorità europea per la sicurezza alimentare (Efsa) ne ha valutato i rischi e ha fissato un limite massimo dell’esposizione umana a queste sostanze, espresso con un particolare parametro. I(o sostanze perfluoroalchiliche), infatti, posessere presenti anche in alcuni alimenti e dunque essere assorbiti dal nostro organismo, nel quale si accumulano. Il rapporto tecnico insieme a un ...