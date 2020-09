Cosa rappresenta oggi questa piazza Porta il nome legato alla breccia di Porta Pia, di cui si celebrano oggi i 150 anni (Di domenica 20 settembre 2020) piazza XX Settembre, Martina Franca. E migliaia di altre strade e piazze intitolate a quella data. Magari non tutti ricordano il significato. Che è di particolare imPortanza oggi. Esattamente un secolo e mezzo fa, il 20 settembre 1870, con la breccia di Porta Pia i militari dell’esercito italiano, all’ordine del generale piemontese Raffaele Cadorna, entrarono in Roma. Nulla poté la difesa dei quindicimila zuavi al servizio del pontefice. Fu il giorno in cui finì il millenario potere temporale dei papi, Roma fu annessa al regno d’Italia poi ne divenne capitale in luogo di Firenze. Si pensi che quando morì Karol Wojtyla, un prete di Martina Franca propose di intitolare la piazza, proprio ... Leggi su noinotizie (Di domenica 20 settembre 2020)XX Settembre, Martina Franca. E migliaia di altre strade e piazze intitolate a quella data. Magari non tutti ricordano il significato. Che è di particolare imnza. Esattamente un secolo e mezzo fa, il 20 settembre 1870, con ladiPia i militari dell’esercito italiano, all’ordine del generale piemontese Raffaele Cadorna, entrarono in Roma. Nulla poté la difesa dei quindicimila zuavi al servizio del pontefice. Fu il giorno in cui finì il millenario potere temporale dei papi, Roma fu annessa al regno d’Italia poi ne divenne capitale in luogo di Firenze. Si pensi che quando morì Karol Wojtyla, un prete di Martina Franca propose di intitolare la, proprio ...

