Coronavirus | virologo Palù rilancia l’ipotesi laboratorio | “Virus naturale? Manca l’ospite intermedio”

Roma, 19 Set – "Resta ancora in piedi, accanto a quella di un'origine naturale, l'ipotesi che Sars-CoV-2 sia uscito da un laboratorio. Questa ipotesi", che tra gli altri era stata contemplata anche dallo scienziato premio Nobel Luc Montagnier, "è al vaglio di un consorzio nato spontaneamente fra virologi, matematici e fisici: stiamo analizzando le sequenze di Sars-CoV-2 depositate, confrontandole con quelle dei Coronavirus dei pipistrelli e di altri animali". Parola di Giorgio Palù, docente emerito di Microbiologia dell'università di Padova, durante la Summer School, evento organizzato da Motore Sanità. "Virus naturale? Manca l'ospite intermedio" Palù sta ancora indagando, insieme a un team di colleghi, ...

