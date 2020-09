Coronavirus, ultimi dati: in Italia 1.638 nuovi casi e 24 morti (Di sabato 19 settembre 2020) Gli attualmente positivi sono 43.161. Si contano poi 2.380 persone ricoverate di cui 215 in terapia intensiva Leggi su ilsole24ore (Di sabato 19 settembre 2020) Gli attualmente positivi sono 43.161. Si contano poi 2.380 persone ricoverate di cui 215 in terapia intensiva

Agenzia_Ansa : #Coronavirus: per l'app #Immuni 5,9 milioni di download. Accelerazione negli ultimi giorni #ANSA - PazzoPerDomani : RT @domanigiornale: Da vent’anni #Zangrillo è il medico personale di Silvio #Berlusconi, esperto e stimato dai suoi colleghi, negli ultimi… - domanigiornale : Da vent’anni #Zangrillo è il medico personale di Silvio #Berlusconi, esperto e stimato dai suoi colleghi, negli ult… - MarcoRandellini : RT @AnsaToscana: Coronavirus: crescono ancora nuovi casi in Toscana, sono 143. 39 anni l'età media ultimi positivi, nessun decesso #ANSA ht… - AnsaToscana : Coronavirus: crescono ancora nuovi casi in Toscana, sono 143. 39 anni l'età media ultimi positivi, nessun decesso… -