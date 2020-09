Coronavirus, record negativo: 314mila nuovi contagi in 24 ore, boom in India e negli USA (Di sabato 19 settembre 2020) La pandemia di Coronavirus nella giornata di ieri ha fatto registrare l’ennesimo record negativo. I nuovi contagi nel mondo sono stati 314.752 casi in 24 ore. È il più grande incremento in un giorno dall’inizio della pandemia, dopo quello registrato giusto due giorni fa, mercoledì 16 settembre (+308mila casi). Lo ha reso noto l’Organizzazione mondiale della sanità pubblicando sabato i dati sul proprio sito. I maggiori aumenti sono stati in India (+96mila), negli Stati Uniti (+46mila), in Brasile (+35mila), in Sudafrica (+11mila), in Argentina (+12mila), in Spagna (+11mila) e in Francia (10mila). Il bilancio globale delle vittime è salito di 5.579, mentre il numero totale di casi di Coronavirus ha ... Leggi su sportface (Di sabato 19 settembre 2020) La pandemia dinella giornata di ieri ha fatto registrare l’ennesimo. Inel mondo sono stati 314.752 casi in 24 ore. È il più grande incremento in un giorno dall’inizio della pandemia, dopo quello registrato giusto due giorni fa, mercoledì 16 settembre (+308mila casi). Lo ha reso noto l’Organizzazione mondiale della sanità pubblicando sabato i dati sul proprio sito. I maggiori aumenti sono stati in(+96mila),Stati Uniti (+46mila), in Brasile (+35mila), in Sudafrica (+11mila), in Argentina (+12mila), in Spagna (+11mila) e in Francia (10mila). Il bilancio globale delle vittime è salito di 5.579, mentre il numero totale di casi diha ...

