Coronavirus, nuovo record in Germania. Madrid: lockdown. Gb, BoJo valuta altre restrizioni (Di sabato 19 settembre 2020) L'Europa è sempre sotto osservazione per la pandemia di Coronavirus, qui i dati di ieri dell' Italia ,. In particolare c'è grande preoccupazione per quanto sta accadendo in Francia , ieri oltre 13mila ...

RaiNews : Aumentano i contagi in tutta Europa #coronavirus - SkyTG24 : Coronavirus, secondo un nuovo studio è raro il contagio attraverso le superfici - fattoquotidiano : Lo spetto di un nuovo lockdown incombe sull‘Europa. In Germania contagi come ad aprile, nel Regno Unito scontri tra… - occhio_notizie : 'I tamponi effettuati in questi giorni a persone in isolamento fiduciario, hanno dato tutti esito negativo' ha dett… - Frankf1842 : RT @fattoquotidiano: Lo spetto di un nuovo lockdown incombe sull‘Europa. In Germania contagi come ad aprile, nel Regno Unito scontri tra po… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus nuovo Coronavirus, Gb, 'nuovo lockdown non è escluso', la Franca supera i 13mila contagi Agenzia ANSA Covid, 25 ricoveri e 2 terapie intensive nelle Marche

Salgono a 25 i ricoverati per covid 19 nelle Marche nelle ultime 24ore ... Stabile il numero di ospiti di strutture territoriali, 17, tutti nella Rsa di Campofilone. Di nuovo in crescita le persone in ...

Coronavirus: 143 nuovi casi positivi in Toscana, 2.827 i positivi (+127), 21 in terapia intensiva

In Toscana sono 13.665 i casi di positività al Coronavirus, 143 in più rispetto a ieri (71 identificati in corso di tracciamento e 72 da attività di screening). I nuovi casi sono l’1,1% in più rispett ...

Bollettino coronavirus: un solo nuovo caso di contagio in Valdarno

È un uomo di 35 anni, già in isolamento domiciliare in quanto sintomatico, l'unico nuovo caso registrato nelle ultime ventiquattro ore in Valdarno dai bollettini delle Aziende sanitarie. Nessun ...

