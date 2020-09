Coronavirus | nuova zona Rossa in Italia | firmata l’ordinanza poco fa

solops : Coronavirus, la situazione del 19 settembre 2020: calano i contagi ma una nuova impennata di decessi - VaccinarSI : RT @Antonio_Caramia: ??Nuova Funzionalità?? Numero di tamponi per 100.000 abit. Qual è la Regione che effettua più tamponi? E quale quella c… - quotidianopiem : Coronavirus, la situazione del 19 settembre 2020: calano i contagi ma una nuova impennata di decessi - launellGb : @blogsicilia Sciopero, cos’è una nuova cura per il #coronavirus? - ilTorineseNews : Coronavirus: una nuova vittima e 74 contagi. Stabili i ricoveri in terapia intensiva -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus nuova

055firenze

ROMA – Sono 1.638 i nuovi casi di coronavirus registrati oggi in Italia, per di più con 103.223 tamponi (ieri erano poco meno di 100mila). Aumentano invece le vittime che oggi sono 24 (ieri 10): era d ...In linea con la giornata di ieri l’andamento del contagio da Covid-19 in Trentino. Il rapporto quotidiano dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari indica oggi 22 nuovi casi positivi, di cui 8 c ...GENOVA (ITALPRESS) – Saranno 1.341.362 gli elettori liguri chiamati alle urne domenica 20 e lunedì 21 settembre per eleggere il presidente di Regione Liguria insieme ai 30 componenti dell’assemblea le ...