Coronavirus, nuova ordinanza firmata poco fa dal Governatore: ecco cosa cambia da domani (Di sabato 19 settembre 2020) nuova ordinanza della Regione Veneto oggi, 19 settembre 2020. Luca Zaia ha firmato un'ordinanza nella quale si regolano gli eventi sportivi in presenza di pubblico, si parla, in particolare, dei Campionati nazionali nel periodo 19 settembre 2020/3 ottobre 2020. In Veneto gli spettatori possono assistere agli eventi sportivi, al massimo 1.000 negli impianti all'aperto e 700 in quelli al chiuso, nei quali sia possibile la pre-assegnazione dei posti a sedere. Lo prevede l'ordinanza, valevole da oggi fino al 3 ottobre prossimo. I tifosi «hanno l'obbligo di occupare per tutta la durata dell'evento esclusivamente i posti a sedere specificamente assegnati, con divieto di collocazione in piedi e di spostamento di posto, assicurando tra ogni spettatore seduto una distanza minima laterale e ... Leggi su howtodofor (Di sabato 19 settembre 2020)della Regione Veneto oggi, 19 settembre 2020. Luca Zaia ha firmato un'nella quale si regolano gli eventi sportivi in presenza di pubblico, si parla, in particolare, dei Campionati nazionali nel periodo 19 settembre 2020/3 ottobre 2020. In Veneto gli spettatori possono assistere agli eventi sportivi, al massimo 1.000 negli impianti all'aperto e 700 in quelli al chiuso, nei quali sia possibile la pre-assegnazione dei posti a sedere. Lo prevede l', valevole da oggi fino al 3 ottobre prossimo. I tifosi «hanno l'obbligo di occupare per tutta la durata dell'evento esclusivamente i posti a sedere specificamente assegnati, con divieto di collocazione in piedi e di spostamento di posto, assicurando tra ogni spettatore seduto una distanza minima laterale e ...

Nelle ultime 24 ore in Liguria si sono registrati 40 nuovi casi di Coronavirus a fronte di 2.295 tamponi effettuati. Torna a crescere anche il dato delle vittime con tre morti: una 71enne all’ospedale ...

Questa mattina arriva l’aggiornamento del Sindaco Massimo Cannas, con una nota: “L‘ufficio di Igiene Pubblica ci ha appena comunicato i nuovi esiti dei tamponi effettuati al nostro concittadino ...

Niente di definitivo per Eurochocolate. All’orizzonte ancora qualche ostacolo nella realizzazione dell’edizione 2020m ma la soluzione potrebbe essere molto vicina. Ieri in questura un lungo incontro i ...

