Coronavirus: nel Regno Unito 4.422 nuovi casi, mai così tanti dall'8 maggio

Sono 4.422 i nuovi casi di Coronavirus diagnosticati nel Regno Unito nelle ultime 24 ore, il dato più alto dallo scorso 8 maggio: lo ha reso noto il Ministero della Salute britannico, secondo il quale sono complessivamente 390.358 le persone che hanno contratto il virus dall'inizio dell'emergenza sanitaria. Rispetto a ieri si contano altri 27 decessi, per un totale di 41.759 vittime. Il governo britannico ha ipotizzato nei giorni scorsi di imporre un nuovo lockdown per tentare di arginare i contagi.

In Europa si sta registrando nelle ultime ore un picco di nuovi casi di coronavirus. Da lunedì 21 settembre alcune zone di Madrid, Spagna, saranno soggette a restrizioni. La Spagna è il Paese europeo ...

Coronavirus, la situazione in Trentino al 19 settembre

In linea con la giornata di ieri l’andamento del contagio da Covid-19 in Trentino. Il rapporto quotidiano dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari indica oggi 22 nuovi casi positivi, di cui 8 c ...

Liguria, domani 1.341.362 elettori al voto per il nuovo presidente

GENOVA (ITALPRESS) – Saranno 1.341.362 gli elettori liguri chiamati alle urne domenica 20 e lunedì 21 settembre per eleggere il presidente di Regione Liguria insieme ai 30 componenti dell’assemblea le ...

