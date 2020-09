Coronavirus, manifestazione contro lockdown a Londra: tensioni con polizia (Di sabato 19 settembre 2020) tensioni e scontri tra manifestanti e polizia a Londra durante un corteo contro le misure di lockdown e, in generale, le restrizioni per il Coronavirus. i. Tafferugli si sono verificati accanto alla ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 19 settembre 2020)e scontri tra manifestanti edurante un corteole misure die, in generale, le restrizioni per il. i. Tafferugli si sono verificati accanto alla ...

MediasetTgcom24 : Coronavirus, manifestazione contro lockdown a Londra: tensioni con polizia #londra - Agenzia_Ansa : #Coronavirus, in #Germania record di nuovi casi da aprile. Corteo anti-lockdown a #Londra. A #Zurigo manifestazione… - VincenzoDeLuca : ??#CORONAVIRUS: in Campania le scuole aprono il 24 settembre. (video registrato ieri sera nel corso di una manifesta… - ottovanz : RT @Agenzia_Ansa: #Coronavirus, in #Germania record di nuovi casi da aprile. Corteo anti-lockdown a #Londra. A #Zurigo manifestazione contr… - Francesco_Riz : RT @MediasetTgcom24: Coronavirus, manifestazione contro lockdown a Londra: tensioni con polizia #londra -

