Coronavirus: Lombardia, salgono a 36 ricoveri in terapia intensiva, quasi 22mila tamponi (Di sabato 19 settembre 2020) Milano, 19 set. (Adnkronos) - Aumenta il numero dei pazienti ricoverati in terapia intensiva (36, +4 rispetto a ieri) in Lombardia a causa del Coronavirus. Sale la cifra dei guariti/dimessi complessivi: 78.695 (+326), di cui 1.455 dimessi e 77.240 guariti. I ricoverati non in terapia intensiva sono 271 (-13). I tamponi effettuati sono 21.721, il totale complessivo sale a 1.928.410. Lo rende noto la Regione Lombardia fornendo i dati sull'emergenza sanitaria. Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 19 settembre 2020) Milano, 19 set. (Adnkronos) - Aumenta il numero dei pazienti ricoverati in(36, +4 rispetto a ieri) ina causa del. Sale la cifra dei guariti/dimessi complessivi: 78.695 (+326), di cui 1.455 dimessi e 77.240 guariti. I ricoverati non insono 271 (-13). Ieffettuati sono 21.721, il totale complessivo sale a 1.928.410. Lo rende noto la Regionefornendo i dati sull'emergenza sanitaria.

