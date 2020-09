Coronavirus, lockdown a Madrid. Nuove restrizioni in mezza Europa (Di sabato 19 settembre 2020) Coronavirus. Sono sempre di più le limitazioni alla libertà di movimento in Europa, il continente al centro della «seconda ondata» del Coronavirus, che inizia a far paura non solo per l’aumento dei casi, ma anche per il numero di ospedalizzati, di ricoveri in terapia intensiva e (soprattutto in Francia e in Spagna) anche di decessi. … L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di sabato 19 settembre 2020). Sono sempre di più le limitazioni alla libertà di movimento in, il continente al centro della «seconda ondata» del, che inizia a far paura non solo per l’aumento dei casi, ma anche per il numero di ospedalizzati, di ricoveri in terapia intensiva e (soprattutto in Francia e in Spagna) anche di decessi. … L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus lockdown Covid-19. Madrid si prepara a un nuovo lockdown. In Germania 2297 casi in 24 ore, record da aprile Rai News Coronavirus: Madrid si prepara a un secondo lockdown

ROMA, 19 SET - A partire da lunedì, alcune zone di Madrid saranno soggette al lockdown per frenare l'aumento del Covid-19 mentre i casi in tutta Europa continuano a crescere. Lo riferisce la Bbc onlin ...

