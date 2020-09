Coronavirus Italia, impennata dei morti nelle ultime 24h: il bollettino (Di sabato 19 settembre 2020) Le notizie delle ultime 24h sull’emergenza Coronavirus in Italia restano sul poco incoraggiante trend dell’ultimo mese e mezzo. Lontani dall’azzeramento dei contagi, preoccupano ora le nuove disposizioni regionali sull’apertura degli stadi, seppur a capienza ridottissima. Da ieri inoltre si è registrato un nuovo preoccupante aumento del numero di morti. Il bollettino del 19 settembre: 1.638 nuovi casi e 24 morti I dati del Ministero della Salute mostrano una diminuzione dei contagi rispetto alla giornata di ieri, quando si è quasi raggiunta la cifra di 2.000 nuovi casi d Coronavirus nel Paese. Diminuiscono, ma non calano troppo: sono 1.638 i nuovi contagi dal bollettino di oggi, che portano gli attualmente ... Leggi su thesocialpost (Di sabato 19 settembre 2020) Le notizie delle24h sull’emergenzainrestano sul poco incoraggiante trend dell’ultimo mese e mezzo. Lontani dall’azzeramento dei contagi, preoccupano ora le nuove disposizioni regionali sull’apertura degli stadi, seppur a capienza ridottissima. Da ieri inoltre si è registrato un nuovo preoccupante aumento del numero di. Ildel 19 settembre: 1.638 nuovi casi e 24I dati del Ministero della Salute mostrano una diminuzione dei contagi rispetto alla giornata di ieri, quando si è quasi raggiunta la cifra di 2.000 nuovi casi dnel Paese. Diminuiscono, ma non calano troppo: sono 1.638 i nuovi contagi daldi oggi, che portano gli attualmente ...

