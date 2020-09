Coronavirus Italia, bollettino Protezione civile oggi 19 settembre: morti, contagi, guariti (Di sabato 19 settembre 2020) Il Ministero della Salute e la Protezione civile hanno pubblicato il consueto bollettino sulla diffusione del Coronavirus in Italia aggiornato alla data di oggi, sabato 19 settembre 2020. È di 43.161 persone attualmente positive (+704), 35.692 morti (+24), 217.716 guariti (+909), per un totale di 296.569 casi (+1.638), il bilancio della pandemia da Coronavirus in Italia emerso dal bollettino quotidiano diffuso dal ministero della Salute e dalla Protezione civile. Dei 43.161 pazienti attualmente positivi, 2.380 sono in isolamento domiciliare (-7), 215 sono in terapia intensiva (+7) e 40.566 sono invece in isolamento domiciliare (+704). ... Leggi su tpi (Di sabato 19 settembre 2020) Il Ministero della Salute e lahanno pubblicato il consuetosulla diffusione delinaggiornato alla data di, sabato 192020. È di 43.161 persone attualmente positive (+704), 35.692(+24), 217.716(+909), per un totale di 296.569 casi (+1.638), il bilancio della pandemia dainemerso dalquotidiano diffuso dal ministero della Salute e dalla. Dei 43.161 pazienti attualmente positivi, 2.380 sono in isolamento domiciliare (-7), 215 sono in terapia intensiva (+7) e 40.566 sono invece in isolamento domiciliare (+704). ...

