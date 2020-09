Coronavirus Italia, bollettino 18 settembre: 1.907 nuovi casi su quasi 100mila tamponi (Di sabato 19 settembre 2020) In aumento i nuovi contagi registrati in 24 ore, mentre diminuisce il numero di tamponi fatti (quasi 100mila). Dieci i morti, 4 i pazienti in meno in terapia intensiva. È questo il quadro che emerge dal bollettino del ministero della Salute del 18 settembre (AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - LO SPECIALE - GRAFICHE). I nuovi casi di Coronavirus in Italia sono 1.907 (contro i 1.585 di ieri), sparsi in tutte le regioni tranne la Basilicata: in testa la Lombardia con 224, poi Campania con 208. I nuovi tamponi sono 99.839, mentre ieri erano stati 101.773. Scende il numero dei pazienti ricoverati in terapia intensiva: a oggi sono 208 (-4). Sulle ... Leggi su tg24.sky (Di sabato 19 settembre 2020) In aumento icontagi registrati in 24 ore, mentre diminuisce il numero difatti (). Dieci i morti, 4 i pazienti in meno in terapia intensiva. È questo il quadro che emerge daldel ministero della Salute del 18(AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - LO SPECIALE - GRAFICHE). Idiinsono 1.907 (contro i 1.585 di ieri), sparsi in tutte le regioni tranne la Basilicata: in testa la Lombardia con 224, poi Campania con 208. Isono 99.839, mentre ieri erano stati 101.773. Scende il numero dei pazienti ricoverati in terapia intensiva: a oggi sono 208 (-4). Sulle ...

