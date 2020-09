Coronavirus in Toscana, nuova allerta: 143 contagi, oggi 19 settembre. Età media 39 anni (Di sabato 19 settembre 2020) Sono 143, oggi 19 settembre, i nuovi contagi da Coronavirus registrai in Toscana (71 identificati in corso di tracciamento e 72 da attività di screening). 11 casi sono ricollegabili a rientri dall'estero, di cui 1 per motivi di vacanza (Spagna). 1 caso individuato grazie ai controlli attivati nei porti e stazioni con l'ordinanza n.80 della Regione Toscana Leggi su firenzepost (Di sabato 19 settembre 2020) Sono 143,19, i nuovidaregistrai in(71 identificati in corso di tracciamento e 72 da attività di screening). 11 casi sono ricollegabili a rientri dall'estero, di cui 1 per motivi di vacanza (Spagna). 1 caso individuato grazie ai controlli attivati nei porti e stazioni con l'ordinanza n.80 della Regione

La7tv : #piazzapulita Matteo Renzi: “La divisione in Toscana è netta, anche sulla sanità. Da un lato c’è il modello della s… - Agenzia_Ansa : Bimbo di 8 anni positivo al #Covid, in quarantena alunni e maestre. In un istituto americano a #Firenze, contatti a… - SienaFree : Coronavirus: 143 nuovi casi positivi in Toscana, 2.827 i positivi (+127), 21 in terapia intensiva - qn_lanazione : Coronavirus Toscana 19 settembre: 143 nuovi casi. Età media 39 anni - FirenzePost : Coronavirus in Toscana, nuova allerta: 143 contagi, oggi 19 settembre. Età media 39 anni -