Coronavirus, in Sicilia 98 nuovi casi: + 21 nella provincia etnea (Di sabato 19 settembre 2020) Sono complessivamente 98, di cui un migrante, i nuovi casi di Coronavirus registrati nelle ultime 24 ore in Sicilia, dove il numero degli attuali positivi sale a 2.232. Il dato è contenuto nel report ... Leggi su cataniatoday (Di sabato 19 settembre 2020) Sono complessivamente 98, di cui un migrante, idiregistrati nelle ultime 24 ore in, dove il numero degli attuali positivi sale a 2.232. Il dato è contenuto nel report ...

you_trend : ?? #Coronavirus, elaborazioni basate sull'aggiornamento quotidiano: • Tasso grezzo di letalità: 12,1% Regioni con… - MediasetTgcom24 : Coronavirus, 36 casi in due Comuni nel Palermitano: scuole chiuse #SanGiuseppeJato - Regione_Sicilia : La partita non è finita! Metti in scacco il Covid! Usa la mascherina e mantieni sempre la distanza.… - IlFattoNisseno : Sicilia, coronavirus. Palermo, Musumeci dichiara “zona rossa” centri di Biagio Conte - stammiLontano : RT @Regione_Sicilia: È operativo il portale #SiciliaPEI, la piattaforma siciliana per l’erogazione degli #incentivi regionali che consente… -