Coronavirus, in Russia crescono ancora i nuovi casi: oltre 6mila

Continuano a crescere i casi giornalieri di Coronavirus in Russia dove, nelle ultime 24 ore, sono stati superati i 6mila contagi. Si tratta del dato più alto dal 19 luglio.

Coronavirus, in Russia crescono ancora i nuovi casi: oltre 6mila

Continuano a crescere i casi giornalieri di coronavirus in Russia dove, nelle ultime 24 ore, sono stati superati i 6mila contagi. Si tratta del dato più alto dal 19 luglio.

Continuano a crescere i casi giornalieri di coronavirus in Russia dove, nelle ultime 24 ore, sono stati superati i 6mila contagi. Si tratta del dato più alto dal 19 luglio. L'aumento giornaliero è sta ...

Russia: coronavirus, superati i 6 mila casi per la prima volta in due mesi

Mosca, 19 set 10:41 - (Agenzia Nova) - Il numero di casi di coronavirus rilevati nelle ultime 24 ore in Russia per la prima volta dal 19 luglio ha superato quota 6 mila. È quanto riferito dall’ente op ...

