Coronavirus in Italia, il bollettino delle ultime 24 ore

Emergenza Coronavirus, gli aggiornamenti sull'andamento dell'epidemia in Italia. Il dato sui decessi nelle ultime 24 ore. Prosegue l'emergenza Coronavirus in Italia. I numeri nel bollettino giornaliero fornito dal Ministero della Salute in base ai dati comunicati dalle Regioni.

Emergenza Coronavirus in Italia: il bollettino del 19 settembre

Ritorna a frenare l'epidemia in Italia. I positivi registrati nelle ultime 24 ore sono 1.638 con quasi 4mila tamponi in più (oltre 103mila) rispetto a venerdì. Da precisare che mancano i dati dell'Abruzzo che fornirà i nuovi numeri lunedì 21 settembre. La regione con più casi è la ...

