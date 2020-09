Coronavirus, in Germania 2.297 nuovi casi: mai così tanti da aprile | Record anche in Francia: 13.498 contagi (Di sabato 19 settembre 2020) La Germania ha registrato il più alto numero giornaliero di casi di Coronavirus dal 24 aprile: sono, infatti, 2.297 le infezioni delle ultime 24 ore. Il Paese, tuttavia, esegue circa un milione di ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 19 settembre 2020) Laha registrato il più alto numero giornaliero dididal 24: sono, infatti, 2.297 le infezioni delle ultime 24 ore. Il Paese, tuttavia, esegue circa un milione di ...

RaiNews : Aumentano i contagi in tutta Europa #coronavirus - MediasetTgcom24 : Coronavirus, in Germania 2.297 nuovi casi: mai così tanti da aprile #coronavirus - Agenzia_Ansa : #Coronavirus, in #Germania record di nuovi casi da aprile. Corteo anti-lockdown a #Londra. A #Zurigo manifestazione… - Simo_Fiore : Oggi in #Italia 1.638 nuovi casi su oltre 103.000 tamponi. In #Germania, 2.297 nuovi casi. Stiamo andando meglio pe… - valentinadigrav : RT @LaStampa: Coronavirus, Johnson: “Seconda ondata in arrivo in Gran Bretagna”. In Germania è record di contagi da aprile -