Coronavirus, in Francia per il secondo giorno consecutivo oltre 13mila casi (Di sabato 19 settembre 2020) Parigi, 19 set. (Adnkronos) - Per il secondo giorno consecutivo sono oltre 13mila i nuovi casi di Coronavirus registrati in Francia in 24 ore. secondo il consueto report delle autorità sanitarie francesi, sono 13.498 per la precisione i nuovi contagi, oltre duecento in più rispetto ai 13.215 comunicati ieri. Salgono così a 442.194 i positivi confermati dall'inizio dell'emergenza. In calo invece il numero dei decessi, 26 (ieri erano stati 47), che portano a 31.274 il bilancio complessivo delle vittime. Leggi su iltempo (Di sabato 19 settembre 2020) Parigi, 19 set. (Adnkronos) - Per ilsonoi nuovidiregistrati inin 24 ore.il consueto report delle autorità sanitarie francesi, sono 13.498 per la precisione i nuovi contagi,duecento in più rispetto ai 13.215 comunicati ieri. Salgono così a 442.194 i positivi confermati dall'inizio dell'emergenza. In calo invece il numero dei decessi, 26 (ieri erano stati 47), che portano a 31.274 il bilancio complessivo delle vittime.

Corriere : In Europa la «seconda ondata» inizia a far paura non solo per l’aumento dei casi, ma anche per il numero di ospedal… - repubblica : Coronavirus nel mondo, torna la paura in Francia: '10 mila contagi in un giorno' [aggiornamento delle 19:43] - SkyTG24 : Coronavirus, Paesi con più casi in 24 ore: oltre 10mila in Spagna, Francia e Israele - Marilenapas : RT @fattoquotidiano: Coronavirus, picco di casi in Francia: 13.500 in 24 ore. La Germania torna ai numeri di aprile. Uk, Jonhson pronto a n… - Adnkronos : #Coronavirus, in #Francia per il secondo giorno consecutivo oltre 13mila casi -