Coronavirus: in Francia oltre 13.000 nuovi casi per il secondo giorno consecutivo

Per il secondo giorno consecutivo, sono oltre 13mila i nuovi casi di Coronavirus registrati in Francia in 24 ore. Secondo il consueto report delle autorità sanitarie francesi, sono 13.498 per la precisione i nuovi contagi, oltre duecento in più rispetto ai 13.215 comunicati ieri. Salgono così a 442.194 i positivi confermati dall'inizio dell'emergenza. 58 i nuovi focolai segnalati. In calo invece il numero dei decessi, 26 (ieri erano stati 47), che portano a 31.274 il bilancio complessivo delle vittime.

