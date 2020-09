Coronavirus in Campania, calo dei contagi rispetto a ieri ma c’è una vittima: il bollettino (Di sabato 19 settembre 2020) Campania. Sono 149 i contagi oggi in Campania. E’ quanto emerge dal bollettino diramato dall’Unità di Crisi regionale, rilevati nelle ultime 24 ore. Purtroppo si registra una nuova vittima. I guariti invece sono 40 in Campania. Il bollettino di oggi Positivi del giorno: 149 Tamponi del giorno: 5.515 Totale positivi: 10.089 Totale tamponi: 532.983 ​Deceduti del giorno: … L'articolo Coronavirus in Campania, calo dei contagi rispetto a ieri ma c’è una vittima: il bollettino Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di sabato 19 settembre 2020). Sono 149 ioggi in. E’ quanto emerge daldiramato dall’Unità di Crisi regionale, rilevati nelle ultime 24 ore. Purtroppo si registra una nuova. I guariti invece sono 40 in. Ildi oggi Positivi del giorno: 149 Tamponi del giorno: 5.515 Totale positivi: 10.089 Totale tamponi: 532.983 ​Deceduti del giorno: … L'articoloindeima c’è una: ilTeleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

you_trend : ?? #Coronavirus, elaborazioni basate sull'aggiornamento quotidiano: • Tasso grezzo di letalità: 12,1% Regioni con… - VincenzoDeLuca : ??#CORONAVIRUS: in Campania le scuole aprono il 24 settembre. (video registrato ieri sera nel corso di una manifesta… - sportface2016 : LIVE - Il bollettino e i numeri odierni della #Campania #Coronavirus #COVID__19 - occhio_notizie : Il bollettino del 19 settembre - PupiaTv : Coronavirus, in Campania altri 208 casi. In Italia solo la Lombardia è messa peggio - -