Coronavirus, in Brasile superati i 135mila morti. Quasi 4,5 milioni di contagi. Madrid si prepara a un nuovo lockdown (Di sabato 19 settembre 2020) Ancora in aumento i contagi da Coronavirus nel mondo. Secondo l’ultimo calcolo dell’agenzia France Presse, basato su dati ufficiali, sono arrivati ad oltre 30 milioni. Per la precisione, allo stato attuale, i casi totali hanno toccato quota 30.218.930, mentre i morti sono arrivati ormai a 946.727 complessivamente. Oltre la metà dei contagi è stata registrata negli Stati Uniti, India e Brasile: sono questi, come risaputo, i tre paesi più colpiti nel mondo con – rispettivamente – 6.650.570 contagi e 198.469 vittime, 5.118.253 contagi e 84.372 morti, 4.419.083 contagi e 135.793 vittime. I morti legati al Covid in Messico sono invece arrivati a quota 72.179 e nel ... Leggi su open.online (Di sabato 19 settembre 2020) Ancora in aumento idanel mondo. Secondo l’ultimo calcolo dell’agenzia France Presse, basato su dati ufficiali, sono arrivati ad oltre 30. Per la precisione, allo stato attuale, i casi totali hanno toccato quota 30.218.930, mentre isono arrivati ormai a 946.727 complessivamente. Oltre la metà deiè stata registrata negli Stati Uniti, India e: sono questi, come risaputo, i tre paesi più colpiti nel mondo con – rispettivamente – 6.650.570e 198.469 vittime, 5.118.253e 84.372, 4.419.083e 135.793 vittime. Ilegati al Covid in Messico sono invece arrivati a quota 72.179 e nel ...

Open_gol : In Italia si contano attualmente 2.397 focolai attivi. In Argentina proroga della quarantena all’11 ottobre. Usa, I… - MediasetTgcom24 : Coronavirus, in Brasile superati i 135mila morti #coronavirus - FrancescoGros14 : RT @MediasetTgcom24: Coronavirus, in Brasile superati i 135mila morti #coronavirus - avespartacus : RT @MediasetTgcom24: Coronavirus, in Brasile superati i 135mila morti #coronavirus - Warddaytw : RT @Open_gol: In Italia si contano attualmente 2.397 focolai attivi. In Argentina proroga della quarantena all’11 ottobre. Usa, India e Bra… -