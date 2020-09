Coronavirus, il virologo Crisanti: “Una vergogna assegnare il G20 alla Lombardia, il Lazio è il vero modello antivirus” (Di sabato 19 settembre 2020) “Durante l’emergenza in Lombardia a livello sanitario è stato sbagliato tutto quello che si poteva sbagliare e chiederne ora la candidatura a ospitare il G20 Salute 2021 significa avere sprezzo della decenza, sarebbe una vergogna”. Lo afferma Andrea Crisanti, ordinario di microbiologia all’università di Padova in un’intervista al quotidiano ‘Il Messaggero’. “Riconoscere i meriti di chi ha lavorato meglio forse sarebbe una scelta più azzeccata – aggiunge Crisanti – a meno che no si abbia l’intenzione di trasformare l’incontro in una commemorazione, a quel punto nulla da dire. Se l’incontro ha l’obiettivo di iniziare a ragionare sulla creazione di un modello sanitario da adottare in contesto come ... Leggi su meteoweb.eu (Di sabato 19 settembre 2020) “Durante l’emergenza ina livello sanitario è stato sbagliato tutto quello che si poteva sbagliare e chiederne ora la candidatura a ospitare il G20 Salute 2021 significa avere sprezzo della decenza, sarebbe una”. Lo afferma Andrea, ordinario di microbiologia all’università di Padova in un’intervista al quotidiano ‘Il Messaggero’. “Riconoscere i meriti di chi ha lavorato meglio forse sarebbe una scelta più azzeccata – aggiunge– a meno che no si abbia l’intenzione di trasformare l’incontro in una commemorazione, a quel punto nulla da dire. Se l’incontro ha l’obiettivo di iniziare a ragionare sulla creazione di unsanitario da adottare in contesto come ...

