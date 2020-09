Coronavirus | il ministro Boccia | “Sulle linee guida no alle chiusure regionali | possibili blocchi mirati”

Leggi su meteoweb.eu

(Di sabato 19 settembre 2020) “Sappiamo di andare incontro a un autunno duro. Il lavoro congiunto con le Regioni ci ha fatto rafforzare le reti sanitarie, raddoppiando i posti in terapia intensiva e in alcuni casi triplicandoli nelle sub intensive. L’ondata era prevedibile perché quando si torna alla vita a pieno regime il virus circola, ma se tutti rispettano le regole reggeremo, graziereti sanitarie e ai comportamenti di ciascuno“. Lo afferma Francescoper gli Affarie le Autonomie in un’intervista al ‘Corriere della Sera’. “Non abbiamo problemi di tamponi, né di mascherine perché le produciamo in Italia. Tutto quello che serve è nella disponibilità dello Stato. Quando c’è una emergenza specifica le singole Regioni ...