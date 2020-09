Coronavirus | il bollettino del 19 settembre | i dati dell’epidemia

repubblica : Coronavirus, il bollettino di oggi 18 settembre: 10 morti e 1.907 nuovi casi [a cura di ELENA de STABILE e PIERA MA… - Corriere : Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 13 settembre: 1.458 nuovi casi e 7 morti - GianvitoPuglies : Regione Puglia: Bollettino Epidemiologico del 19 settembre 2020 | La Voce News - Nutizieri : Coronavirus Emilia-Romagna, il bollettino di oggi: 133 contagi e due morti - SassiLive : CORONAVIRUS IN PUGLIA, BOLLETTINO 19 SETTEMBRE: 1 MORTO, 108 CASI POSITIVI. 2088 CONTAGIATI -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus bollettino

il Resto del Carlino

Bollettino Per effetto dell’ultimo decesso, i ricoverati scendono da 32 a 31 (19 a Terni e 12 a Perugia) e i pazienti in Rianimazione da 5 a 4 (2 a Perugia e 2 a Terni). Stabile al 6,5% il dato degli ...Ascoli, 19 settembre 2020 - Il Covid-19 non allenta la morsa nel Piceno. Anche ieri (i dati sono aggiornati al tardo pomeriggio) il laboratorio di biologia molecolare dell’ospedale ‘Mazzoni’ diretto d ...Roma, 19 settembre 2020 - Nuovo bollettino sull'andamento del Coronavirus in Italia, dopo l'aumento di casi registrati ieri (1.907 positivi più 10 morti) a fronte di un minor numero di tamponi. Intant ...