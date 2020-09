Coronavirus, il bilancio nazionale del 19 settembre (Di sabato 19 settembre 2020) Impennata del numero dei morti legati al Coronavirus nelle ultime 24 ore: 24 contro i 10 del precedente monitoraggio. Calano, invece, i contagi Dopo l’escalation di ieri, con 1.907 contagi, tornano a calare i nuovi casi positività al Covid: 1.638 nelle ultime 24 ore, per di più con 103.223 tamponi processati rispetto ai poco … L'articolo Curiosauro. Leggi su curiosauro (Di sabato 19 settembre 2020) Impennata del numero dei morti legati alnelle ultime 24 ore: 24 contro i 10 del precedente monitoraggio. Calano, invece, i contagi Dopo l’escalation di ieri, con 1.907 contagi, tornano a calare i nuovi casi positività al Covid: 1.638 nelle ultime 24 ore, per di più con 103.223 tamponi processati rispetto ai poco … L'articolo Curiosauro.

SenatoStampa : #Coronavirus. Raccolta completa documentazione su emergenza sanitaria da #COVID19 ? - MediasetTgcom24 : coronavirus, il bilancio: 1.501 nuovi positivi e altri 6 morti - serenel14278447 : RT @Adnkronos: ++#Coronavirus, il bilancio dell'emergenza in #Italia++ - MilenaLazzaroni : RT @Adnkronos: ++#Coronavirus, il bilancio dell'emergenza in #Italia++ - Adnkronos : ++#Coronavirus, il bilancio dell'emergenza in #Italia++ -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus bilancio Coronavirus: 33 contagi e un morto, si tratta di un 52 enne UdineToday Potenziamento Malattie Infettive al Pugliese: ecco cosa dicono i documenti dell’Azienda

Il primario del reparto Malattie Infettive dell’Ospedale Pugliese Ciaccio, Dott. Lucio Cosco, dopo aver annunciato a maggio la nascita del centro regionale Covid a Catanzaro, oggi risponde alla nostra ...

Orzinuovi, Maffoni redistribuisce le deleghe: in giunta entra Carlo Lombardi

Le dimissioni dell’ex assessore Leonardo Binda risalgono alla fine del 2019. Poi è arrivato il Coronavirus, che ha travolto per primo Orzinuovi. E di tempo per pensare alla giunta ce n’è stato ben poc ...

Coronavirus, muore un uomo, era residente a Bastia Umbra

C’è poi il bilancio settimanale (dall’11 al 18 settembre) per ciò che riguarda l’andamento epidemiologico del virus Covid-19 in Umbria, aggiornati alle 8 di ieri. Quasi duemila sono però le persone in ...

Il primario del reparto Malattie Infettive dell’Ospedale Pugliese Ciaccio, Dott. Lucio Cosco, dopo aver annunciato a maggio la nascita del centro regionale Covid a Catanzaro, oggi risponde alla nostra ...Le dimissioni dell’ex assessore Leonardo Binda risalgono alla fine del 2019. Poi è arrivato il Coronavirus, che ha travolto per primo Orzinuovi. E di tempo per pensare alla giunta ce n’è stato ben poc ...C’è poi il bilancio settimanale (dall’11 al 18 settembre) per ciò che riguarda l’andamento epidemiologico del virus Covid-19 in Umbria, aggiornati alle 8 di ieri. Quasi duemila sono però le persone in ...