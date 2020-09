Coronavirus, i numeri in chiaro. Tizzoni: «Inevitabile l’aumento dei decessi. Il dato sui positivi in Italia? Potrebbero essere sei volte tanti» (Di sabato 19 settembre 2020) Con circa 103.223 tamponi (ieri erano 99.839), i casi di Coronavirus registrati nelle ultime 24 ore sono stati +1.638, circa 270 in meno rispetto a ieri (+1.907). Il dato più sorprendente di oggi è però il numero di decessi, balzato a 24, contro i 10 del giorno prima. Per Michele Tizzoni, ricercatore in epidemiologia computazionale della Fondazione Isi, Istituto per l’Interscambio Scientifico, di Torino, il numero dei decessi più alto «era abbastanza atteso». Per quale motivo? «Dopo un aumento dei casi a cui abbiamo assistito nelle ultime settimane inevitabilmente arriva anche un aumento nelle ospedalizzazioni e quindi nei decessi. Alla fine si tratta di misurare dei ritardi: i dati di oggi raccontano quello che ... Leggi su open.online (Di sabato 19 settembre 2020) Con circa 103.223 tamponi (ieri erano 99.839), i casi diregistrati nelle ultime 24 ore sono stati +1.638, circa 270 in meno rispetto a ieri (+1.907). Ilpiù sorprendente di oggi è però il numero di, balzato a 24, contro i 10 del giorno prima. Per Michele, ricercatore in epidemiologia computazionale della Fondazione Isi, Istituto per l’Interscambio Scientifico, di Torino, il numero deipiù alto «era abbastanza atteso». Per quale motivo? «Dopo un aumento dei casi a cui abbiamo assistito nelle ultime settimane inevitabilmente arriva anche un aumento nelle ospedalizzazioni e quindi nei. Alla fine si tratta di misurare dei ritardi: i dati di oggi raccontano quello che ...

