Coronavirus e sport: da domani gli stadi di Serie A aperti per mille persone

stadi aperti per tutte le partite di Serie A da domani, per un massimo di ingressi di mille persone sugli spalti: è quanto sarebbe stato deciso durante un incontro organizzato oggi pomeriggio dal Ministro Boccia, in cui erano presenti anche i Ministri Speranza e Spadafora. Verrà in seguito stabilita una percentuale di ingresso che tenga conto della capienza degli impianti per ogni disciplina sportiva.

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus sport Coronavirus in Italia: il bollettino, i dati e le news di oggi Sky Sport Coronavirus a Pistoia, il bollettino del 19 settembre: 13 nuovi casi. In Toscana sono 143

Il conto totale di casi di Coronavirus dall’inizio dell’epidemia in Toscana sale a quota 13.665, di cui 957 nella provincia di Pistoia Sono 13 i nuovi casi di Coronavirus registrati nella provincia di ...

Moto2, GP Emilia Romagna 2020: Luca Marini super e pole da record! Bezzecchi 2° e Bastianini 5°

Ancora Luca Marini, ancora doppietta dello Sky Racing Team VR46. Il fratellino di Valentino Rossi ci prende gusto e, dopo aver trionfato nel primo atto a Misano, si conferma velocissimo in pista e for ...

Guatemala: coronavirus, il presidente Giammattei positivo e con lievi sintomi

Città del Guatemala, 19 set 18:43 - (Agenzia Nova) - Il presidente del Guatemala, Alejandro Giammattei, è stato contagiato dal coronavirus. Lo stesso capo di Stato, in un intervento radiofonico, ha re ...

