Coronavirus, da domenica stadi di serie A aperti per mille persone (Di sabato 19 settembre 2020) Da domenica stadi aperti per tutte le partite di serie A, per un massimo di ingressi di mille persone sugli spalti. E' quanto emerso alla fine dell'incontro organizzato dal ministro per gli Affari ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 19 settembre 2020) Daper tutte le partite diA, per un massimo di ingressi disugli spalti. E' quanto emerso alla fine dell'incontro organizzato dal ministro per gli Affari ...

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus domenica Coronavirus Abruzzo, sabato e domenica nessun aggiornamento ChietiToday Covid, boom di casi nel Regno Unito. Madrid si prepara a nuovo lockdown. Francia record con 13mila nuovi casi

In Francia, con l'aumento vertiginoso dei contagi (13.215 nuovi casi di Covid-19 annunciati ieri) questo weekend il Palazzo dell'Eliseo ha riaperto le porte ai visitatori in occasione degli European H ...

Elezioni, paura contagio: fuggi fuggi degli scrutatori e rischio seggi vuoti | A Milano funziona l'appello del Comune

Si preannuncia una tornata elettorale difficile, quella alle porte, con gli scrutatori in fuga per il rischio Covid-19. Monta infatti la paura dei contagi nei seggi che ospiteranno le prossime elezion ...

Napoli, si ripete il prodigio della liquefazione del sangue di S.Gennaro

Si è ripetuto a Napoli il prodigio del 'miracolo' di San Gennaro. L'annuncio della liquefazione del sangue è stato dato alle 10.02 in un Duomo insolitamente vuoto per la festa del santo, per le misure ...

