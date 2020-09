Coronavirus, Crisanti: “Vergognoso assegnare il G20 della Salute 2021 alla Lombardia” (Di sabato 19 settembre 2020) ROMA – “Durante l’emergenza in Lombardia a livello sanitario e’ stato sbagliato tutto quello che si poteva sbagliare e chiederne ora la candidatura a ospitare il G20 Salute 2021 significa avere sprezzo della decenza, sarebbe una vergogna”. Cosi’ Andrea Crisanti, professore di Microbiologia all’universita’ di Padova, in un’intervista rilasciata al quotidiano ‘Il Messaggero‘. Leggi su dire (Di sabato 19 settembre 2020) ROMA – “Durante l’emergenza in Lombardia a livello sanitario e’ stato sbagliato tutto quello che si poteva sbagliare e chiederne ora la candidatura a ospitare il G20 Salute 2021 significa avere sprezzo della decenza, sarebbe una vergogna”. Cosi’ Andrea Crisanti, professore di Microbiologia all’universita’ di Padova, in un’intervista rilasciata al quotidiano ‘Il Messaggero‘.

