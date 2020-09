Coronavirus, Crisanti: «Il G20 Salute in Lombardia? Una vergogna». Per il virologo, Lazio e Veneto i veri modelli di lotta al Covid (Di sabato 19 settembre 2020) Il virologo Andrea Crisanti parla di «sprezzo della decenza» mista a «vergogna» quando è chiamato a commentare la possibile assegnazione del G20 della Salute, alla Regione Lombardia. Il summit globale sulla sanità si terrà in Italia nel 2021, un segno di riconoscimento dagli altri Stati che riconferma il Paese come una delle migliore gestioni della pandemia nel mondo. Ebbene, mentre Milano e Bergamo si candidano come le città pronte a ospitare il summit, il virologo sul Messaggero esprime tutto il suo dissenso. «Durante l’emergenza in Lombardia a livello sanitario è stato sbagliato tutto quello che si poteva sbagliare», ha detto Crisanti, «chiederne ora la ... Leggi su open.online (Di sabato 19 settembre 2020) IlAndreaparla di «sprezzo della decenza» mista a «» quando è chiamato a commentare la possibile assegnazione del G20 della, alla Regione. Il summit globale sulla sanità si terrà in Italia nel 2021, un segno di riconoscimento dagli altri Stati che riconferma il Paese come una delle migliore gestioni della pandemia nel mondo. Ebbene, mentre Milano e Bergamo si candidano come le città pronte a ospitare il summit, ilsul Messaggero esprime tutto il suo dissenso. «Durante l’emergenza ina livello sanitario è stato sbagliato tutto quello che si poteva sbagliare», ha detto, «chiederne ora la ...

