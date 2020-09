Coronavirus: cosa possiamo imparare dalla Svezia? “L’epidemia si è esaurita, quasi nessuno porta la mascherina” (Di sabato 19 settembre 2020) “La Svezia è stata accusata di non aver applicato misure abbastanza severe contro l’epidemia di Coronavirus. Eppure, non ha fatto peggio di altri paesi Europei e non è nemmeno vero che non abbia applicato misure di contenimento. Al momento, l’epidemia sembra essersi completamente esaurita in Svezia e non c’è evidenza di una “seconda ondata” in arrivo“: un approfondimento sul tema “Epidemia: cosa possiamo imparare dal caso svedese?” è stato pubblicato sulla pagina Facebook “Pillole di Ottimismo“, nata dalla collaborazione di numerosi esperti e con la direzione scientifica del virologo Guido Silvestri, della Emory University di Atlanta. E’ Ugo Bardi ... Leggi su meteoweb.eu (Di sabato 19 settembre 2020) “Laè stata accusata di non aver applicato misure abbastanza severe contro l’epidemia di. Eppure, non ha fatto peggio di altri paesi Europei e non è nemmeno vero che non abbia applicato misure di contenimento. Al momento, l’epidemia sembra essersi completamenteine non c’è evidenza di una “seconda ondata” in arrivo“: un approfondimento sul tema “Epidemia:dal caso svedese?” è stato pubblicato sulla pagina Facebook “Pillole di Ottimismo“, natacollaborazione di numerosi esperti e con la direzione scientifica del virologo Guido Silvestri, della Emory University di Atlanta. E’ Ugo Bardi ...

fattoquotidiano : Coronavirus, la Germania torna ai numeri di aprile. Nel Regno Unito Jonhson valuta nuove restrizioni. Ecco cosa sta… - Corriere : Ecco cosa non si deve fare con la mascherina ?? - La7tv : #piazzapulita Paolo Mieli: “La cosa che mi preoccupa di più sono le insegnanti che non si vogliono testare. Non si… - VivMilano : RT @fattoquotidiano: Coronavirus, la Germania torna ai numeri di aprile. Nel Regno Unito Jonhson valuta nuove restrizioni. Ecco cosa sta ac… - maxcamerata : RT @ilfattoblog: GLI AMICI O LA SICUREZZA? 'Se non andassi alla movida e rispettassi le regole perderei tutti gli amici. Cosa fare?' [LEGGI… -