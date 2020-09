Coronavirus, boom di nuovi casi: +1.907 | 2.397 focolai attivi in Italia, il governo pronto a nuove zone rosse e restrizioni (Di sabato 19 settembre 2020) Sono 1.907 i nuovi casi di Coronavirus in Italia con 99.839 tamponi effettuati. Sono i dati forniti dal ministero della Sanità. Si registrano 10 vittime. Sul fronte ospedaliero si registra un calo ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 19 settembre 2020) Sono 1.907 idiincon 99.839 tamponi effettuati. Sono i dati forniti dal ministero della Sanità. Si registrano 10 vittime. Sul fronte ospedaliero si registra un calo ...

MediasetTgcom24 : Coronavirus, boom di nuovi casi: +1.907 con 99mila tamponi, 10 i morti #coronavirus - Agenzia_Ansa : #Coronavirus, in #Israele torna il lockdown. Boom di contagi in #Francia. In #India record di casi, 95.735 in un gi… - Agenzia_Ansa : #Israele decide nuovo #lockdown boom di #contagi in #Francia #Covid #Coronavirus #Gb supera quota 3mila casi #virus… - TerrinoniL : Coronavirus, boom di casi Francia: oltre 13mila in 24 ore. Madrid vieta i viaggi da e per 37 zone sanitarie. Paesi… - SmorfiaDigitale : Coronavirus, boom di casi Francia: oltre 13mila in 24 ore. Positivo il ministro ... -