Coronavirus, aumentano i tamponi ma calano i casi: sono 1.638. 24 vittime: mai così tante dal 7 luglio (Di sabato 19 settembre 2020) Leggero calo dei nuovi contagi da Coronavirus in Italia. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 1.638 nuovi positivi, contro i 1.907 di ieri, nonostante il leggero aumento di tamponi processati: 103.223. Così, il totale dei casi dall'inizio della pandemia sale così a 296.569. Ma i numeri peggiori arrivano dalle vittime che nell'ultima giornata sono 24, in aumento rispetto ai 10 di ieri. Un dato così alto non si registrava dal 7 luglio, quando le vittime erano state 30. Il totale delle vittime ha così raggiunto quota 35.692.

