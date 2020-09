Coronavirus | 1 638 nuovi casi in Italia e 24 decessi

(Di sabato 19 settembre 2020) ROMA (ITALPRESS) – Sono 1.638 icontagi daregistrati nelle ultime 24 ore, mentre sono 24 iche portano il totale delle vittime a 35.692. Eseguiti 103.223 tamponi, per un totale di 10.349.386 da inizio emergenza. E' quanto si legge nel bollettino del Ministero della Salute e della Protezione Civile di oggi. Il totale dei dimessi/guariti è di 217.716 (+909), mentre gli attuali positivi sono 43.161 (+704). Ad oggi sono 2.380 i ricoverati con sintomi, di questi 215 si trovano in terapia intensiva, mentre in isolamento domiciliare ci sono 40.556 persone. Le regioni dove è stato registrato il maggior numero di, nelle ultime 24 ore, sono Lombardia (243), Lazio (197), Veneto (186), Campania (149) e Toscana (143). (ITALPRESS).

MediasetTgcom24 : Coronavirus, 1.638 nuovi contagi (103mila tamponi) e altri 24 morti - RaiNews : #Coronavirus, 1.638 nuovi contagi e 24 morti nelle ultime 24 ore in Italia - fattoquotidiano : Coronavirus, aumentano i tamponi ma calano i casi: sono 1.638. 24 vittime: mai così tante dal 7 luglio - Italia_Notizie : Coronavirus, ultimi dati: in Italia 1.638 nuovi casi e 24 morti - Italia_Notizie : Coronavirus, aumentano i tamponi ma calano i casi: sono 1.638. 24 vittime: mai così tante dal 7 luglio -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus 638

1638 i nuovi casi, ma soprattutto 24 morti in una sola giornata. La Francia ripiomba nei livelli di maggio con 13.000 casi al giorno di Redazione Online Dopo l'impennata di ieri, con 1.907 contagi, to ...Covid Italia, il bollettino di oggi 19 settembre 2020. Sono 1.638 i nuovi casi di coronavirus in Italia, in calo rispetto ai 1.907 registrati ieri. Crescono invece le vittime, che oggi toccano quota 2 ...Sono 1.638 i nuovi casi di coronavirus in Italia con 103.223 tamponi effettuati. Sono i dati forniti dal ministero della Sanità. Si registrano 24 vittime (venerdì erano state 10). Il totale dei decess ...