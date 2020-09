Corbo: Gattuso ha buoni giocatori, ma nel Napoli non si intravede un gioco logico (Di sabato 19 settembre 2020) Antonio Corbo analizza il Napoli alla vigilia del campionato ed esprime qualche dubbio sulla direzione tecnica: Osimhen è la grande scommessa dell’anno. Ma qualcosa i tifosi si aspettano anche da Gattuso. Ha giocatori con buona qualità media, ma da inserire nella logica di un gioco che non si intravede. Come si concilia il contropiedista Osimhen senza i lanci lunghi di un centrocampo di palleggio e gioco corto? Ricorda che nel 2016, senza Higuain e con Milik infortunato, Sarri si inventò Mertens centravanti. Un trionfo: 94 milioni della Juve in cassa, 34 gol in 46 partite. Il filosofo di Figline Valdarno non diventò Sarri per caso. Che sta pensando Gattuso nel giorno del suo santo? L'articolo ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 19 settembre 2020) Antonioanalizza ilalla vigilia del campionato ed esprime qualche dubbio sulla direzione tecnica: Osimhen è la grande scommessa dell’anno. Ma qualcosa i tifosi si aspettano anche da. Hacon buona qualità media, ma da inserire nella logica di unche non si. Come si concilia il contropiedista Osimhen senza i lanci lunghi di un centrocampo di palleggio ecorto? Ricorda che nel 2016, senza Higuain e con Milik infortunato, Sarri si inventò Mertens centravanti. Un trionfo: 94 milioni della Juve in cassa, 34 gol in 46 partite. Il filosofo di Figline Valdarno non diventò Sarri per caso. Che sta pensandonel giorno del suo santo? L'articolo ...

