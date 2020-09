(Di sabato 19 settembre 2020) I Militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Roma hanno eseguito il decreto con il quale la Corte di Appello capitolina ha confermato l’analogo provvedimento di confisca emesso dal Tribunale di Latina, su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia di Roma, avente ad oggetto i beni immobili, autoveicoli e quote societarie, per un valore complessivo di circa 2,8 milioni di euro, riconducibili a(classe 1958), deceduto nel 2019. Di origini calabresi,ha dimorato per oltre 30 anni nella zona del basso Lazio dove è stato capo e promotore di un’associazione di stampo mafioso che ha gestito e controllato illecitamente attività economiche e commerciali, condizionando il rilascio di concessioni, autorizzazioni, appalti e servizi pubblici, come ...

CorriereCitta : Confiscato agli eredi il patrimonio del boss Carmelo Giovanni Tripodo - Frances47226166 : RT @GiuseppeConteIT: Lunedì a Cerignola ho conosciuto studenti pieni di entusiasmo. A scuola e nel bene confiscato alla mafia 'Terra Aut' s… - Profilo3Marco : RT @GiuseppeConteIT: Lunedì a Cerignola ho conosciuto studenti pieni di entusiasmo. A scuola e nel bene confiscato alla mafia 'Terra Aut' s… -

Ultime Notizie dalla rete : Confiscato agli

Il Corriere della Città

I chiarimenti in un documento dell'Inps. Niente azione esecutiva individuale per provare l'incapienza dei beni del datore di lavoro. Non serve l'azione esecutiva individuale per chiedere l'intervento ...Dopo l’operazione effettuata al rione Bussola un altro ‘Alto impatto’ ha interessato l’area nord. Ad effettuarlo gli agenti del commissariato Scampia (agli ordini del dirigente Giovanni Mandato), con ...E ha sondato anche la cooperativa Terre joniche-Libera terra, che gestisce beni confiscati agli Arena, tra i quali una grande villa trasformata in agriturismo. Soluzioni di emergenza. Ma la scuola ...