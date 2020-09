Conferenza stampa Stroppa: «Siamo in ritardo di condizione, daremo il massimo» (Di sabato 19 settembre 2020) Giovanni Stroppa, allenatore del Crotone, ha parlato in Conferenza stampa in vista del debutto in campionato contro il Genoa Giovanni Stroppa, allenatore del Crotone, ha presentato in Conferenza stampa il match di campionato contro il Genoa. Ecco le sue dichiarazioni riportate da TMW: condizione CROTONE – «Siamo in ritardo, come due settimane fa, sotto l’aspetto della condizione. Cercheremo di fare il massimo con quelle che sono attualmente le nostre forze e la nostra qualità». FORMAZIONE – «Mi tengo l’ultimo giorno per la formazione, ci saranno degli assenti, ma l’idea di gioco è quella. E’ stato penalizzante non aver potuto giocare ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 19 settembre 2020) Giovanni, allenatore del Crotone, ha parlato inin vista del debutto in campionato contro il Genoa Giovanni, allenatore del Crotone, ha presentato inil match di campionato contro il Genoa. Ecco le sue dichiarazioni riportate da TMW:CROTONE – «in, come due settimane fa, sotto l’aspetto della. Cercheremo di fare ilcon quelle che sono attualmente le nostre forze e la nostra qualità». FORMAZIONE – «Mi tengo l’ultimo giorno per la formazione, ci saranno degli assenti, ma l’idea di gioco è quella. E’ stato penalizzante non aver potuto giocare ...

