Conferenza stampa Liverani: «Napoli? Non firmerei per il pareggio» (Di sabato 19 settembre 2020) Fabio Liverani, tecnico del Parma, ha parlato in Conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Napoli Fabio Liverani, tecnico del Parma, ha parlato in Conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Napoli. Le parole dell’allenatore riportate da TMW. Napoli – «E’ una squadra organizzata che concede poco e riparte molto bene. Servirà attenzione per non prestare il fianco alle loro ripartenze, sapendo che soffriremo, ma vogliamo farli soffrire anche noi». ASSENZA GERVINHO – «Ci sono cinque cambi, potremo cambiare la partita in corso. Valuteremo se giocare con due punti o una sola. Devo ancora fare qualche valutazione. Karamoh è un giocatore come gli altri, devo fare ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 19 settembre 2020) Fabio, tecnico del Parma, ha parlato inalla vigilia della sfida contro ilFabio, tecnico del Parma, ha parlato inalla vigilia della sfida contro il. Le parole dell’allenatore riportate da TMW.– «E’ una squadra organizzata che concede poco e riparte molto bene. Servirà attenzione per non prestare il fianco alle loro ripartenze, sapendo che soffriremo, ma vogliamo farli soffrire anche noi». ASSENZA GERVINHO – «Ci sono cinque cambi, potremo cambiare la partita in corso. Valuteremo se giocare con due punti o una sola. Devo ancora fare qualche valutazione. Karamoh è un giocatore come gli altri, devo fare ...

OfficialASRoma : ??? La conferenza stampa di @PFonsecaCoach in vista di #VeronaRoma - DiMarzio : #Juventus, #Kulusevski: #CristianoRonaldo è fantastico, pronto a imparare da lui' - SkySport : Juventus-Sampdoria, Andrea Pirlo: la conferenza stampa in diretta - JFCEx : @3dc8 Ma cosa c'entra? Alla prima conferenza stampa ha messo alla porta Higuain in diretta nazionale, non mi pare p… - junews24com : Infortunati Juve: come stanno Dybala e De Ligt? Parla Pirlo - -