Concessionari auto al collasso, a rischio 150 mila posti di lavoro (Di sabato 19 settembre 2020) Il successo dell'Ecobonus auto sembra non essere sufficiente. Nonostante i fondi stanziati dal Governo – mezzo miliardo di euro – si stiano esaurendo ben prima della scadenza temporale, il settore automobilistico non riesce a ritornare ai livelli pre-Covid. Anche se le vendite stanno pian piano risalendo (dall'abisso del -90% cui erano sprofondate ad aprile), la rete dei Concessionari soffre ancora gli effetti della pandemia e rischia il collasso. A lanciare l'allarme è Federauto Confcommercio, che elenca cifre a dir poco allarmanti. Covid, Concessionari a rischio collasso: le cifre Secondo l'associazione di categoria che rappresenta la rete di vendita di autoveicoli nel nostro Paese, a causa ...

Caserta, concessionarie auto in crisi e posti di lavoro a rischio, l’appello al Governo di Federauto Confcommercio

Filena Esposito: ‘Contributi insufficienti rispetto al parco circolante. Un errore prevedere più incentivi per l’elettrico, lo usa il 2% della popolazione’. E’ crisi nera per il settore dell’automotiv ...

