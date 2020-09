Commisso: "In Italia i debiti sono una malattia, io porto il cash" (Di sabato 19 settembre 2020) FIRENZE - " Castrovilli ? Gli ho detto che non va via. Leggo cose che non esistono sui giornali, rimane con noi. Gli avevamo chiesto un gol e lui l'ha fatto ". È soddisfatto il presidente della Fiorentina Rocco Commisso , dopo la vittoria 1-0 dei suoi ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 19 settembre 2020) FIRENZE - " Castrovilli ? Gli ho detto che non va via. Leggo cose che non esistono sui giornali, rimane con noi. Gli avevamo chiesto un gol e lui l'ha fatto ". È soddisfatto il presidente della Fiorentina Rocco, dopo la vittoria 1-0 dei suoi ...

