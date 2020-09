Clamoroso al Tour de France | tappa e corsa al 21enne Pogacar

RaiSport : ????? #Pogacar strappa la maglia gialla a #Roglic Clamoroso recupero dello sloveno supera il connazionale e vince la… - mondialinet : Tour de France 2020, clamoroso Pogacar: ribalta Roglic ed è maglia gialla! - - andrefragasso : Tour de France 2020, clamoroso Pogacar: ribalta Roglic ed è maglia gialla! #TDF2020 - sportli26181512 : Clamoroso: Pogacar rimonta Roglic nella cronoscalata e vince il Tour de France: Pazzesca rimonta dello sloveno Poga… - sportface2016 : #TourdeFrance, clamoroso #Pogacar: vince la cronometro e si prende la maglia gialla, domani sarà incoronato a Parigi -

Ultime Notizie dalla rete : Clamoroso Tour

Incredibile al Tour de France 2020: quando sembrava tutta apparecchiata la festa per Primoz Roglic (Jumbo-Visma), ecco che la cronometro finale di La Planche des belles filles, valida come 20^ tappa, ...Clamoroso epilogo al Tour de France. Pogacar distrugge il connazionale Roglic nell'ultima cronometro, sfilandogli così la maglia gialla proprio nella gara prima della tappa finale ai Campi Elisi, prev ...Domenica sera Stade 2, il settimanale sportivo più antico della televisione europea, ha mandato in onda la seconda puntata della sua inchiesta sui motorini nelle bici delle corse ciclistiche professio ...