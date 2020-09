City-Napoli | ancora nessun accordo per Koulibaly E Guardiola può spiazzare tutti

sportli26181512 : Napoli, dilemma Koulibaly: piace a City e Psg, ma se resta deve tornare decisivo: Napoli, dilemma Koulibaly: piace… - Gazzetta_it : #Napoli dilemma #Koulibaly Piace a @ManCity e @Psg_Inside ma se resta deve tornare decisivo #calciomercato - NCN_it : CDS - IL CITY VIRA SU KOUNDÈ DEL SIVIGLIA CLICCA QUI: - AvezzanoTw : #Avezzano #Calcio · Colpo della vigilia · Il terzino Matteo Loizzo, 2001, cresciuto a #Fermo e #Napoli ed ex… - bonfiglioct1991 : @di_partenope @iINSIDER_ Per un giocatore il City non si siede con il Napoli,il nostro Presidente a questo punto do… -

Ultime Notizie dalla rete : City Napoli

NAPOLI – Mertens o Osimhen: questo è il (primo) dilemma. A Gattuso manca ancora un centrocampista di quantità per passare al 4-2-3-1 e in attesa di sviluppi sul mercato Ringhio deve dunque insistere c ...MERCATO NAPOLI HYSAJ – E’ diventata ormai abitudine: in ogni sessione di mercato estiva, Elseid Hysaj sembra essere vicinissimo all’addio al Napoli; ma l’arrivo di Gattuso ha cambiato in positivo le s ...Torna la Serie A e torna anche la rubrica sui nostri consigli agli amici fantallenatori su chi inserire in formazione e chi no ...