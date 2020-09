Chiamami col tuo nome – Trama, trailer e cast del film su Rai 3 (Di sabato 19 settembre 2020) Chiamami col tuo nome è il film che Rai 3 propone per la sua prima serata di oggi, 19 settembre 2020. Andrà in onda dalle 21:25 circa ed è diretto da Luca Guadagnino. La pellicola è un adattamento cinematografico del romanzo omonimo di André Aciman ed il è terzo capitolo della Trilogia del Desiderio ad opera del regista italiano. Del genere drammatico e sentimentale, la Trama di Chiamami col tuo nome segue le vicende di due adolescenti che scopriranno l’amore. Elio e Oliver però non riusciranno subito a dare voce ai loro sentimenti, per via della confusione di entrambi. Chiamami col tuo nome – La Trama Elio Perlman ha 17 anni e trascorre le vacanze nel Nord Italia con i ... Leggi su giornal (Di sabato 19 settembre 2020)col tuoè ilche Rai 3 propone per la sua prima serata di oggi, 19 settembre 2020. Andrà in onda dalle 21:25 circa ed è diretto da Luca Guadagnino. La pellicola è un adattamento cinematografico del romanzo omonimo di André Aciman ed il è terzo capitolo della Trilogia del Desiderio ad opera del regista italiano. Del genere drammatico e sentimentale, ladicol tuosegue le vicende di due adolescenti che scopriranno l’amore. Elio e Oliver però non riusciranno subito a dare voce ai loro sentimenti, per via della confusione di entrambi.col tuo– LaElio Perlman ha 17 anni e trascorre le vacanze nel Nord Italia con i ...

Noemi_shuri : RT @katepenniman: Come sarà Chiamami Col Tuo Nome con le censure della Rai: #chiamamicoltuonome #cmbyn - matildeomnia2 : RT @katepenniman: Come sarà Chiamami Col Tuo Nome con le censure della Rai: #chiamamicoltuonome #cmbyn - justasarcastiic : RT @douknowwhoyoure: ??DOMANI SERA C'È CHIAMAMI COL TUO NOME IN TV!!!!!!!!!!!! NON È UN ESERCITAZIONEEEE?? - giovanniligato : La Lombardia mostra la sua bellezza. #ChiamamiColTuoNome - sad_beluga : lo volevo vedere anch'io Chiamami col tuo nome :'( -